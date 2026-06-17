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Мир

Крушение бизнес-джета в Техасе, люди начали оказывать помощь, не дожидаясь спасателей

США
Авиакатастрофа
время публикации: 17 июня 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 11:25
Крушение бизнес-джета в Техасе, люди начали оказывать помощь, не дожидаясь спасателей
Austin-Travis County EMS via AP

В Ларедо на юге Техаса потерпел крушение бизнес-джет, на борту которого находились шесть человек. Самолет упал на шоссе и загорелся. Сообщается об одном погибшем.

Первыми на помощь пострадавшим пришли люди, ехавшие по трассе. По словам очевидцев, они разбили стекло пилотской кабины и начали выносить уцелевших.

Вскоре к ним присоединились спасатели. Пять человек пострадали в результате отравления угарным газом.

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