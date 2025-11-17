Белый дом: Мамдани просит встречи с президентом. Трамп: "Что-нибудь устроим"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обратился к нему с просьбой организовать встречу в Белом доме, и что сейчас "работают над тем, чтобы это произошло".

Беседуя с журналистами у резиденции Мар-а-Лаго, Трамп заявил: "Мэр Нью-Йорка хочет встретиться с нами, и мы что-нибудь устроим". При этом он отметил: "Мы хотим, чтобы у Нью-Йорка всё было хорошо".

В Белом доме подтвердили, что инициатива встречи исходила от Мамдани, подчеркнув, что дата и формат встречи пока не определены. По словам источников, запрос находится на стадии согласования.

Тем временем в телеинтервью сам Зохран Мамдани вновь повторил свое скандальное обещание: он заявил, что отдаст распоряжение арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот приедет в Нью-Йорк на следующую сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это заявление вызвало критику в Иерусалиме и ставит под вопрос возможную повестку будущей встречи Мамдани с американским президентом.