Мир

Белый дом: Мамдани просит встречи с президентом. Трамп: "Что-нибудь устроим"

Нью-Йорк
Дональд Трамп
время публикации: 17 ноября 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 05:58
Белый дом: Мамдани просит встречи с президентом. Трамп: "Что-нибудь устроим"
AP Photo/Ted Shaffrey

Президент США Дональд Трамп сообщил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани обратился к нему с просьбой организовать встречу в Белом доме, и что сейчас "работают над тем, чтобы это произошло".

Беседуя с журналистами у резиденции Мар-а-Лаго, Трамп заявил: "Мэр Нью-Йорка хочет встретиться с нами, и мы что-нибудь устроим". При этом он отметил: "Мы хотим, чтобы у Нью-Йорка всё было хорошо".

В Белом доме подтвердили, что инициатива встречи исходила от Мамдани, подчеркнув, что дата и формат встречи пока не определены. По словам источников, запрос находится на стадии согласования.

Тем временем в телеинтервью сам Зохран Мамдани вновь повторил свое скандальное обещание: он заявил, что отдаст распоряжение арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот приедет в Нью-Йорк на следующую сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это заявление вызвало критику в Иерусалиме и ставит под вопрос возможную повестку будущей встречи Мамдани с американским президентом.

