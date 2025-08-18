Рубио: самолет Путина на Аляске пришлось заправлять за наличные

Государственный секретарь США Марко Рубио стал гостем программы Meet The Press телеканала NBC. Основным вопросом стали прошедшие на Аляске переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что мирный договор между Россией и Украиной предпочтительнее, чем просто соглашение о прекращении огня. Рубио подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину, а в отношении России продолжается действие санкций.

В качестве подтверждения последнего госсекретарь привел курьезный пример. Когда самолет президента России приземлился на Аляске, ему потребовалось заправиться. Однако из-за санкций, лишающих Россию доступа к американской банковской системе, платить за топливо пришлось наличными.

Рубио ушел от прямого ответа на вопрос, чем должна будет поступиться Россия, сказав лишь, что идти на уступки придется обеим сторонам. Он сказал, что мирный договор должен гарантировать безопасность Украины и предоставить ей возможности для восстановления.