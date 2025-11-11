x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
последняя новость: 23:45
11 ноября 2025
Мир

Великобритания прекратила делиться с США данными разведки о судах в Карибском море

время публикации: 11 ноября 2025 г., 23:45
Великобритания прекратила делиться с США данными разведки о судах в Карибском море
По информации CNN, Великобритания прекратила делиться с США данными разведки о судах в Карибском море, которые подозреваются в перевозе наркотиков, поскольку не хочет быть причастной к американским ударам.

По словам источников, Соединенное Королевство, контролирующее в Карибском море участки, на которых базируются ее разведывательные подразделения, годами передавало США информацию о подозрительных судах, чтобы Береговая охрана могла их перехватить. В этом случае суда подвергались досмотру, наркотики изымались, а члены экипажа задерживались.

В сентябре, когда США начали наносить удары по катерам, Великобритания начала беспокоиться, что США могут использовать ее разведданные для этих целей, считая, что эти атаки, в результате которых погибли 76 человек, нарушают международное право. Обмен данными был приостановлен около месяца назад.

Мир
