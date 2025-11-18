x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
последняя новость: 06:55
18 ноября 2025
Мир

Punchbowl News: Маск приглашен на ужин Трампа и бин Салмана

США
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 18 ноября 2025 г., 05:59 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 06:07
AP Photo/Evan Vucci

Американский мультимиллиардер Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, примет участие в торжественном ужине, который президент США Дональд Трамп устраивает в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Об этом сообщил сайт Punchbowl News, по данным которого Маск фигурирует в списке приглашенных на мероприятие в Белом доме.

Маск был одним из ближайших союзников Трампа в ходе избирательной кампании и получил должность в администрации, став одним из неформальных советников по вопросам технологий и инноваций. Однако в июне 2025 года он покинул свой пост после публичного конфликта с президентом, сопровождавшегося резкими заявлениями с обеих сторон.

Приглашение Маска на ужин в честь саудовского наследного принца воспринимается в Вашингтоне как возможный сигнал к потеплению отношений между сторонами. В политических кругах отмечают, что присутствие одного из самых заметных предпринимателей мира на мероприятии с участием Трампа и бин Салмана подчеркивает важность как американо-саудовских связей, так и роли высокотехнологического бизнеса в этих контактах.

Онлайн-издание Punchbowl News было основано в 2021 году, и уже успело стать довольно влиятельным и широко цитируемым американским политическим СМИ. Публикует статьи о политике США, в первую очередь о Конгрессе и "людях власти" в Вашингтоне.

