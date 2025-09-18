Землетрясение магнитудой 7.8 зафиксировано в Петропавловске-Камчатском

По данным Геологической службы США, в пятницу у побережья полуострова Камчатка произошло сильное землетрясение магнитудой 7.8, эпицентр находился на глубине 10 км в районе Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение произошло рано утром по камчатскому времени, около 05:58. О жертвах и разрушениях не сообщается.