"Лучшая встреча". Зеленский рассказал о содержании переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, проходившую 18 августа в Вашингтоне, "лучшей". По его словам, многие темы удалось обсудить.

"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за эту встречу. Это была лучшая из наших встреч. Это важно. Кроме того, что мы о многом поговорили, длинная беседа в деталях", – заявил Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Президент Украины поблагодарил руководство США, за то что разговор был достаточно длинным, с картой, которую подготовили Соединенные Штаты, и была возможность "не по слухам", а реально обсудить кто и что контролирует на поле боя, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

"Немного я спорил даже с процентом, который был на карте, потому что я очень хорошо ориентируюсь в процентах, которые временно оккупированы. Но тем не менее у нас не было спора, у нас был действительно теплый, хороший, предметный разговор", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что готов к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и после этого рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа. "Как я и говорил, мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все те сложные, болезненные вопросы. Самые важные и болезненные", – сказал Зеленский во время брифинга.

"Поэтому я подтвердил и меня поддерживали все европейские лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным и после этого рассчитываю на трехстороннюю встречу, вопрос будет как пройдет двусторонняя встреча", – отметил президент.

"После нашей встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент США связался с российской стороной, и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу "Украина-Россия", а затем трехстороннюю", – пояснил Зеленский, отметив, что вопрос территорий он будет обсуждать с Путиным.

Гарантии безопасности для Украины будут формализованы в ближайшее время, они включают пакет американского оружия на $90 млрд, заявил президент Зеленский. "Гарантии безопасности, наверное, будут афишироваться с нашими партнерами и будет все больше и больше деталей... Все это будет на бумаге, каким-то образом формализовано на ближайшую неделю, десять дней", – сказал украинский президент. По его словам второй пункт гарантий безопасности для Украины – это пакет американского оружия, "туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и т.д.".

Также Зеленский сообщил о договоренности с Трампом о том, что после открытия экспорта, США будут покупать украинские дроны. "И у нас есть договоренности с президентом США о том, что они, когда у нас открывается экспорт, будут покупать украинские дроны. Для нас это важно", – сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время встречи с Дональдом Трампом неприемлемых решений не было. "Это дискуссия. Это диалог с партнерами. У каждого из нас есть свои аргументы. Неприемлемых решений не произошло. Я думаю, что каждый из нас сделал свое", – сказал Зеленский журналистам, отвечая на вопрос: "Не прозвучало ли что-то во время переговоров мультисторонних или двусторонних, что является неприемлемым?"

(Ответы Зеленского цитируются по сообщениям агентства "Интерфакс-Украина")