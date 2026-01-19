x
19 января 2026
Мир

Великобритания и Франция рассматривают возможность запрета социальных сетей для молодежи

Дети
Социальные проблемы
время публикации: 19 января 2026 г., 17:11 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 17:11
Великобритания и Франция рассматривают возможность запрета социальных сетей для молодежи
AP Photo/Jenny Kane

Франция и Великобритания, как и ряд других стран, обсуждают возможность пойти по пути Австралии и ввести ограничения на использование социальных сетей для детей и подростков, пишет агентство AFP. При этом специалисты продолжают спорить о том, насколько подобная мера действительно эффективна.

Сторонники запрета настаивают, что он необходим для борьбы с ростом проблем психического здоровья среди молодежи. Их оппоненты, в свою очередь, считают, что существующие исследования не дают однозначных доказательств пользы таких ограничений и призывают искать более сбалансированные решения. В прошлом месяце Австралия стала первой страной в мире, которая запретила людям младше 16 лет пользоваться популярными и коммерчески успешными платформами, включая Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.

Во Франции сейчас рассматриваются несколько законопроектов, предусматривающих введение подобного запрета для детей младше 15 лет, включая инициативу, выдвинутую президентом Эммануэлем Макроном. В Великобритании премьер-министр Кир Стармер в понедельник заявил, что необходимо усилить защиту детей в социальных сетях. Это заявление прозвучало после того, как около 60 депутатов от его партии выступили с призывом ввести запрет.

Кроме того, сообщается, что американского психолога Джонатана Хайдта, который поддерживает австралийский запрет, пригласили выступить перед представителями британского правительства. В своей книге "Тревожное поколение", ставшей бестселлером в 2024 году, Хайдт писал, что чрезмерное время, проводимое детьми за экранами – особенно в социальных сетях, – меняет работу их мозга и способствует росту психических расстройств, приобретая масштаб эпидемии.

