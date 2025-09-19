США вновь наложили вето на антиизраильскую резолюцию СБ ООН

Соединенные Штаты в очередной раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Свою позицию представители США объяснили тем, что резолюция недостаточно жестко осуждает ХАМАС.

Как сообщает The Washington Post, ситуацию в Газе резолюция описывает как "катастрофическую", и от Израиля она требует немедленно снять все ограничения на доставку гуманитарной помощи для 2,1 миллиона палестинцев.

Все остальные 14 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за резолюцию. Представитель Алжира, одного из инициаторов резолюции, заявил, что "14 отважных членов СБ ООН подняли голос, поступили по совести".

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что предложенная резолюция не освободит заложников и не принесет безопасности региону. Представители США указывали, что проект резолюции не обуславливает прекращение огня освобождением удерживаемых ХАМАСом и другими террористическими группировками израильских заложников.