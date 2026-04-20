последняя новость: 11:24
ГУР сообщил об уничтожении двух больших десантных кораблей ВМС России

время публикации: 20 апреля 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 11:03
ГУР сообщил об уничтожении двух российских больших десантных кораблей
Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что в ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло удар по российским военным кораблям, находившимся в Севастопольской бухте.

Атаке подверглись два больших десантных корабля: один из них – проекта 775 "Ямал", второй – проекта 1171 "Николай Фильченков". Согласно сообщению, оба судна использовались в ходе войны против Украины, оба выведены из строя.

"Ямал" был построен в Польше и вошел в строй в 1988 году. Его длина – 112,5 метров. Он может перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость "Ямала" – более 80 миллионов долларов.

"Николай Фильченков" вошел в состав флота в 1975 году. Его грузоподъемность – 1000 тонн. Он может перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость "Николая Фильченкова" превышает 70 миллионов долларов.

В ходе операции в Севастополе также была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет-К1". Стоимость этого радарного комплекса – пять миллионов долларов.

