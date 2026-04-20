20 апреля 2026
Впервые в истории на аукционе был продан спасательный жилет выжившей при крушении "Титаника"

время публикации: 20 апреля 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 13:38
Спасательный жилет пассажирки "Титаника", выжившей в самом известном кораблекрушении в истории, был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge and Son за 670000 фунтов стерлингов – более 900000 долларов США. Это более чем вдвое превысило самые оптимистические прогнозы.

Речь действительно идет об исторической реликвии – единственном спасательном жилете с лайнера, когда-либо выставленным на торги. Он принадлежал Лоре Мейбл Франкателли – пассажирке первого класса, которая была секретаршей модельера Люси Дафф Гордон.

После крушения она села в спасательную шлюпку №1, которую спасли на следующий день. 12 человек, находившихся в шлюпке, расписались на жилете, изготовленном из холста с карманами, заполненными пробкой. Это придает ему дополнительную историческую ценность.

Аукционный дом сообщает, что артефакт находился в частной коллекции, но владелец решил, что пришло время передать реликвию дальше. Спасательный жилет неоднократно демонстрировался в музеях.

Напомним: океанский лайнер "Титаник" отправился в свое первое и последнее плавание из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул. Крушение унесло жизни 1500 человек и стало восприниматься как трагическое окончание "Прекрасной эпохи"

