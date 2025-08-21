x
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский назвал страны, в которых он готов встретиться с Путиным

Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 21 августа 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 12:00
Зеленский назвал страны, в которых он готов встретиться с Путиным
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами высказался за проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в одной из нейтральных стран Европы. Он выступил против проведения саммита в Москве или Будапеште.

"Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия – мы соглашаемся. Турция? Турция для нас – это страна NATO и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-то особых условий – это также проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть", – сказал он.

"Что касается Будапешта как площадки, – мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", – добавил президент.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

Глава МИД России предложил не спешить с проведением встречи Путина с Зеленским
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 августа 2025

Politico: Белый дом планирует провести встречу Трампа, Путина и Зеленского в Будапеште
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 августа 2025

AFP: Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский ответил "нет"