Зеленский назвал страны, в которых он готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами высказался за проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в одной из нейтральных стран Европы. Он выступил против проведения саммита в Москве или Будапеште.

"Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия – мы соглашаемся. Турция? Турция для нас – это страна NATO и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-то особых условий – это также проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть", – сказал он.

"Что касается Будапешта как площадки, – мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", – добавил президент.