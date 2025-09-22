СБ ООН отклонил просьбу Израиля и проведет заседание по Ближнему Востоку в Рош а-Шана

Дани Данон, постоянный представитель Израиля в ООН, сообщил председателю Совета безопасности, что в связи с еврейским праздником Рош а-Шана израильская делегация не сможет участвовать в заседании 23 сентября, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Дани Данон отмечает, что израильская делегация заранее предупреждала о праздничных днях и просила изменить расписание, однако этого сделано не было.

"Совет безопасности принял решение провести обсуждение именно в праздничный день. Это неправильно, что столь важное обсуждение будет проводиться в одностороннем порядке, без представителей Израиля. Это служит еще одним доказательством лицемерия этого органа", – заявил Данон.

23 сентября в 20:00 по израильскому времени состоится заседание СБ ООН. Повестка заседания звучит так: "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". Формат заседания: открытый брифинг с последующими закрытыми консультациями.