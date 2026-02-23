В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Беларуси

Прокуратура Польши сообщила об аресте гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже. Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Пшемыслава Новака, мужчина работал на белорусскую военную разведку.

Новак отметил, что Павел Т. занимался шпионской деятельностью с июня 2024 года, действуя также на территории Германии и Литвы. Он был арестован 9 февраля 2026 года, ему предъявлены обвинения в шпионаже.

Обвиняемый занимался идентификацией объектов инфраструктуры, критически важной для Польши и блока NATO. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Срок его предварительного заключения продлен до трех месяцев.