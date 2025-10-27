Италия согласилась выдать Германии украинца, подозреваемого в диверсии на "Северном потоке"

Апелляционный суд Болоньи принял решение выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Газопровод был символом зависимости ФРГ от поставок российского газа в условиях российского вторжения в Украину. В ходе диверсии были выведены из строя три из четырех его веток. Экстрадиция позволит германским следственным органам допросить Сергея напрямую.

Подозреваемый был арестован в августе 2025 года в Римини на основании ордера, выданного европейскими инстанциями. Его адвокат сообщил, что будет обжаловать решение о выдаче.

Напомним, что в сентябре окружной суд Варшавы отклонил запрос Германии об экстрадиции 46-летнего украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году.