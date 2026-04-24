ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора, обвинив Украину

ФСБ РФ сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в подготовке теракта против руководства Роскомнадзора в Москве.

По версии Центра общественных связей ФСБ, 18 апреля планировался подрыв автомобиля с использованием взрывного устройства.

Задержания прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Все фигуранты, как утверждает ФСБ, были завербованы через Telegram.

Руководителем группы в ФСБ назвали жителя Москвы 2004 года рождения: при задержании он, по утверждению спецслужбы, оказал вооруженное сопротивление и был "нейтрализован".

В ходе обысков, как заявлено ФСБ, изъяты самодельные взрывные устройства массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы, газовые пистолеты, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.

В отношении задержанных возбуждены дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств; решается вопрос о квалификации их действий как приготовления к теракту.

ФСБ также обвинила украинские спецслужбы в угрозах и подготовке атак против сотрудников Роскомнадзора и связала это с мерами по "обеспечению безопасности информационного пространства", включая блокировку Telegram и борьбу с обходом ограничений через VPN.