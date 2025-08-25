Посол США, обвинивший Макрона в недостаточном противодействии антисемитизму, вызван в МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что посол США Чарльз Кушнер приглашен на разъяснительную беседу после того, как он отправил письмо Эммануэлю Макрону.

Ранее издание Le Monde написало, что Чарльз Кушнер написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором предупредил о росте антисемитизма в стране и заявил, что французские власти делают недостаточно для борьбы с этим явлением.

"Накануне 81-й годовщины освобождения Парижа – события, которое положило конец депортации евреев из Франции, – я выражаю глубокую обеспокоенность резким ростом антисемитизма во Франции и недостаточными мерами вашего правительства по борьбе с этим явлением", – написал дипломат, отметив, что не проходит дня, чтобы во Франции не было нападений на евреев.