24 мая 2026
Помпео раскритиковал соглашение с Ираном, советник Трампа ответил нецензурно

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 мая 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 11:54
Майк Помпео, занимавший пост Государственного секретаря США в первую президентскую каденцию Дональда Трампа
AP Photo/Efrem Lukatsky

Майк Помпео, занимавший пост Государственного секретаря США в первую президентскую каденцию Дональда Трампа, подверг резкой критике готовящееся соглашение между Ираном и США. Политик отметил: возникает ощущение, что за ним стоят представители левого крыла администрации Барака Обамы.

"Готовящееся соглашение с Ираном выглядит, как взятое из методички Венди Шерман, Роберта Мэлли и Бена Родса: заплатите Корпусу стражей исламской революции за создание оружия массового поражения и возможность терроризировать мир", – написал он.

"Это совсем не "Америка на первом месте". Все просто: откройте чертов пролив. Лишите Иран доступа к деньгам. Лишите Ирана возможностей, необходимых, чтобы угрожать нашим союзникам в регионе. Давно пора было. Вперед", – добавил Помпео.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ответил нецензурно: "Майк Помпео ни х.. не понимает в том, о чем говорит. Ему стоило бы заткнуть рот и оставить работу профессионалам. У него нет информации о том, что происходит, так что он ничего не знает".

