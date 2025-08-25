x
25 августа 2025
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 10:12
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нигерии освобождены 76 человек, захваченных бандитами

Организованная преступность
Африка
время публикации: 25 августа 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 09:06
В Нигерии освобождены 76 человек, захваченных бандитами
AP Photo/Sunday Alamba

Нигерийские военные освободили в северном штате Кацина 76 человек, которые были захвачены одной из преступных группировок с целью получения выкупа. Среди освобожденных – женщины и дети. Один ребенок в ходе операции погиб.

Телеканал France 24 цитирует начальника полиции штата Насира Муазу, заявившего, что в рейде на лагерь бандитов участвовали и бойцы ВВС. Он не представил информацию о потерях среди правительственных войск и числе убитых боевиков.

Похищения с целью выкупа распространены в отдаленных частях страны, и, наряду с угоном скота и рэкетом является одной из главных статей дохода преступников. В прошлом были случаи, когда правительство сообщало об освобождении граждан, но семьи похищенных заявляли, что был выплачен выкуп.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 августа 2025

Армия Нигера объявила о ликвидации главаря террористической группировки "Боко харам"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2025

Нападение на деревню в Нигерии, более 100 погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 апреля 2025

Нападение на фермеров в Нигерии, число убитых возросло до 56