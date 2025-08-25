В Нигерии освобождены 76 человек, захваченных бандитами

Нигерийские военные освободили в северном штате Кацина 76 человек, которые были захвачены одной из преступных группировок с целью получения выкупа. Среди освобожденных – женщины и дети. Один ребенок в ходе операции погиб.

Телеканал France 24 цитирует начальника полиции штата Насира Муазу, заявившего, что в рейде на лагерь бандитов участвовали и бойцы ВВС. Он не представил информацию о потерях среди правительственных войск и числе убитых боевиков.

Похищения с целью выкупа распространены в отдаленных частях страны, и, наряду с угоном скота и рэкетом является одной из главных статей дохода преступников. В прошлом были случаи, когда правительство сообщало об освобождении граждан, но семьи похищенных заявляли, что был выплачен выкуп.