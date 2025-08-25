Президент Финляндии: "Израиль нарушает в Газе нормы международного права"

Президент Финляндии Александр Стубб назвал ситуацию в секторе Газы гуманитарной катастрофой и провалом всего человечества. Он также выразил уверенность, что действия Израиля нарушают нормы международного права.

Напомним: несколько дней назад Международная организация по классификации продовольственной безопасности (The Integrated Food Security Phase Classification, IPC) опубликовала отчет, в котором подтвердила информацию о голоде в Газе.

IPC повысила свою классификацию ситуации в секторе Газы до "5 фазы" – высший и наихудший уровень острой продовольственной безопасности. По утверждению организации, в мухафазе Газа, включающем собственно город Газа и прилегающую территорию, подтвержден голод, и катастрофическая ситуация грозит распространиться к концу сентября на Дир эль-Балах и Хан-Юнис.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Газе "адом на земле", комментируя результаты отчета. "Иногда кажется, что не осталось слов для описания ада на земле в Газе, теперь добавилось новое слово: голод, – заявил он. – И это рукотворная катастрофа, моральный крах самого человечества. Голод это не только отсутствие пищи, это преднамеренный коллапс систем, необходимых для выживания человека".

Координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) отверг утверждения отчета IPC, подвергнув крайнему сомнению методологию его составления. По утверждению COGAT, классификация голода в изложении IPC основана на "неопубликованном телефонном опросе и сомнительных оценках UNRWA – агентства ООН, известного тем, что его сотрудники являются неотъемлемой частью террористической организации ХАМАС.