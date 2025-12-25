x
25 декабря 2025
Мир

В Краснодарском крае атакован порт Темрюк, горят резервуары с нефтепродуктами

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 25 декабря 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 09:12
В Краснодарском крае атакован порт Темрюк, горят резервуары с нефтепродуктами
AP

В порту города Темрюк Краснодарского края России после удара украинских беспилотников загорелись два резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации оперативного штаба региона, пострадавших нет.

На месте работают специальные и экстренные службы. Общая площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону.

