В Чехии и Словакии задержаны подозреваемые по делу о поджоге оборонного объекта партнеров Израиля

Чешская полиция задержала трех подозреваемых по делу о поджоге объекта оборонной компании LPP Holding в Пардубице. Двое были задержаны в Чехии, третий – на территории Словакии; Прага добивается его экстрадиции. Всем троим вменяются теракт и участие в террористической группе, сообщают чешские СМИ со ссылкой на полицию и прокуратуру.

Речь идет о пожаре, вспыхнувшем 20 марта на предприятии LPP Holding, которое производит, в том числе, дроны и компоненты для Украины.

Ответственность за атаку взяла на себя пропалестинская группа The Earthquake Faction, требующая от LPP Holding прекращения сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems. Уже после поджога группа пригрозила публикацией внутренних документов LPP, если сотрудничество с израильтянами не будет прекращено до 20 апреля.

При этом в Чехии рассматривают версию о возможном российском следе. Reuters передавало, что полиция и сама LPP проверяют возможные связи атаки с интересами России, поскольку предприятие связано с выпуском беспилотников для Украины. Чешские спецслужбы выясняют, не была ли группа The Earthquake Faction использована российскими спецслужбми "втемную".

Соглашение о стратегическом партнерстве между LPP Holding и Elbit Systems было подписано еще в октябре 2023 года. Предполагалось, что в Пардубице будут производить продукцию как для нужд ЦАХАЛа, так и для европейских заказчиков Elbit.