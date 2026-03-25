Макрон призвал Пезешкиана прекратить войну

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану с посланием, в котором заявил о необходимости положить конец неприемлемым атакам против государств региона, обеспечить сохранность энергетической и гражданской инфраструктуры и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"Я призываю Иран вступить в переговоры, основанные на принципе добросовестности, чтобы открыть путь к деэскалации, и обеспечить условия, которые дали позволили бы ответить на ожидания международного сообщества касательно ядерной и ракетной программ Ирана, а также действий Ирана по дестабилизации региональной ситуации", – пишет Макрон.

Он также призвал как можно скорее вернуть на родину удерживаемых Ираном французских граждан Сесиль Колер и Жака Пари.