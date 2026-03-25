x
25 марта 2026
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Макрон призвал Пезешкиана прекратить войну

Франция
Иран
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 08:53
AP Photo/Thomas Padilla

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану с посланием, в котором заявил о необходимости положить конец неприемлемым атакам против государств региона, обеспечить сохранность энергетической и гражданской инфраструктуры и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"Я призываю Иран вступить в переговоры, основанные на принципе добросовестности, чтобы открыть путь к деэскалации, и обеспечить условия, которые дали позволили бы ответить на ожидания международного сообщества касательно ядерной и ракетной программ Ирана, а также действий Ирана по дестабилизации региональной ситуации", – пишет Макрон.

Он также призвал как можно скорее вернуть на родину удерживаемых Ираном французских граждан Сесиль Колер и Жака Пари.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
