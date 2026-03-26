Спецслужбы стран Персидского залива опасаются создания Ираном "грязных бомб" из обогащенного урана

Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 26 марта 2026 г., 22:12 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 22:17
Спецслужбы стран Персидского залива опасаются создания Ираном "грязных бомб" из обогащенного урана
Flash90. Фото: А.Катиб

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что на совместном совещании разведывательных служб стран Персидского залива была высказана обеспокоенность тем, что Иран может создать несколько тактических "грязных бомб" из обогащенного урана, который останется в его распоряжении после окончания войны.

В "грязной бомбе" сочетается обычная взрывчатка с радиоактивными материалами. Она не вызывает ядерного взрыва, но способна вызвать панику и нанести серьезный экономический и психологический ущерб. Ее основная опасность в том, что взрыв способен рассеять радиоактивные вещества по территории.

По данным осведомленных источников в регионе, разведки стран Залива опасаются, что Трамп может заключить соглашение о прекращении огня с Ираном, не решив проблему обогащенного урана, накопленного Тегераном. Это, по их мнению, даст Ирану "неконвенциональное преимущество" над соседними государствами.

