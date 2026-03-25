В Германии осуждены "оперативники" ХАМАСа

время публикации: 25 марта 2026 г., 23:57 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 00:02
Fabrizio Bensch/Pool via AP

Суд в Берлине приговорил четырех мужчин к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до шести лет по делу о подготовке тайников с оружием для возможных терактов в Европе по заданию ХАМАСа. Как отмечают немецкие СМИ, речь идет о первом в Германии процессе по делу о членстве в ХАМАСе.

По версии следствия, осужденные, которым от 36 до 58 лет, были так называемыми "зарубежными оперативниками" ХАМАСа и участвовали в создании или обслуживании оружейных тайников в Польше, Болгарии и Дании. Прокуратура заявляла, что это оружие предназначалось для возможных нападений на израильские, еврейские и другие объекты в Европе.

Associated Press ранее передавало, что среди возможных целей следствие упоминало, в частности, посольство Израиля в Берлине и американскую базу Рамштайн.

