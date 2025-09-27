x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
последняя новость: 11:59
27 сентября 2025
Мир

Двое ультраортодоксальных евреев подверглись нападению мусульманина в аэропорту Стамбула

Турция
Антисемитизм
время публикации: 27 сентября 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 11:17
Двое ультраортодоксальных евреев подверглись нападению мусульманина в аэропорту Стамбула
AP Photo/Jean-Francois Badias

Двое ультраортодоксальных евреев подверглись нападению мусульманина, одетого как паломник, в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле.

Видеозапись нападения (дата которого неясна) была опубликована 26 сентября в сети X Всемирным движением "Бейтар" (Betar Worldwide) и с тех пор набрала более 150 тысяч просмотров.

В аккаунте Betar Worldwide в Twitter написано: "Антисемитизм повсюду. Евреи, летевшие через аэропорт Сабихи Гёкчен в Стамбуле, подверглись нападению просто потому, что молились. Такова реальность для евреев в 2025 году – бесстыдная ненависть".

Мир
