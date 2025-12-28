x
28 декабря 2025
Мир

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прибыл во Флориду

Дональд Трамп
США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 декабря 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 23:32
Глава правительства Биньямин Нетаниягу прибыл во Флориду
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вместе со своей супругой Сарой Нетаниягу прибыл во Флориду, где завтра ему предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Правительственный самолет "Канаф Цион" приземлился в аэропорту "Палм-Бич".

Трамп примет израильского лидера в своей частной резиденции в Мар-а-Лаго. Израильские обозреватели отмечают, что в Иерусалиме опасаются, что Трамп будет настаивать на переходе ко второму этапу соглашения без реальных обязательств по разоружению ХАМАСа и демилитаризации сектора, вне зависимости от того, удастся ли вернуть тело Рана Гвили, последнего заложника, остающегося в Газе. Ожидается, что к встрече Нетаниягу и Трампа присоединятся мать и брат Рана Гвили.

В понедельник, 29 декабря, в 21:00 по израильскому времени Нетаниягу встретится с госсекретарем США Марко Рубио, примерно через полтора часа запланирована встреча с Трампом. Во вторник, 30 декабря, состоится разговор израильского премьера с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а вечером в среду, 31 декабря, Нетаниягу проведет встречу с евангелистами и посетит синагогу в Майами.

