Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили укрепление стратегического союза между странами. По итогам переговоров Нетаниягу сообщил в своем аккаунте Х, что "беседа была отличной".

Нетаниягу перед встречей с президентом США Дональдом Трампом продолжает серию встреч во Флориде. В центре визита – укрепление прочного союза с американской администрацией наряду с продвижением статуса Израиля как мировой технологической державы.