29 декабря 2025
последняя новость: 20:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 декабря 2025
29 декабря 2025
последняя новость: 20:33
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 29 декабря 2025 г., 19:34
Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио
Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили укрепление стратегического союза между странами. По итогам переговоров Нетаниягу сообщил в своем аккаунте Х, что "беседа была отличной".

Нетаниягу перед встречей с президентом США Дональдом Трампом продолжает серию встреч во Флориде. В центре визита – укрепление прочного союза с американской администрацией наряду с продвижением статуса Израиля как мировой технологической державы.

