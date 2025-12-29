Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио
время публикации: 29 декабря 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 19:38
Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился во Флориде с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили укрепление стратегического союза между странами. По итогам переговоров Нетаниягу сообщил в своем аккаунте Х, что "беседа была отличной".
Нетаниягу перед встречей с президентом США Дональдом Трампом продолжает серию встреч во Флориде. В центре визита – укрепление прочного союза с американской администрацией наряду с продвижением статуса Израиля как мировой технологической державы.
