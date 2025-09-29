Власти США: Израиль и ХАМАС "очень близки к сделке" по Газе

Администрация США заявила, что стороны "очень близки к сделке" по прекращению огня между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Белый дом сообщает, что президент Дональд Трамп ведет переговоры с Катаром. В Вашингтоне оптимистично оценивают перспективу достижения соглашения по Газе, передает агентство Reuters.

Подробности параметров потенциальной сделки и сроки Белым домом не приводятся.

Данное сообщение было опубликовано за несколько часов до начала встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

27 сентября американское издание The Washington Post опубликовало описание плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в двух правительствах, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации. Как сообщалось ранее, в плане 21 пункт. Это подтверждается публикацией WP.

Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших.

Ключевые пункты плана, по данным WP, таковы:

1) Разоружение ХАМАСа: ликвидация всего наступательного вооружения террористов. Тем, кто "даст обязательства к мирному сосуществованию", предлагается амнистия. Принявшим решение покинуть Газу – безопасный выезд в другие страны.

2) Приоритет – скорейшее освобождение всех заложников. Формулы обмена обсуждаются.

3) Управление Газой: переходный период под началом международной стабилизационной миссии и временной администрации из "квалифицированных палестинцев" и международных экспертов. Впоследствии – передача полномочий Палестинской администрации после проведения реформ.

4) Поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из Газы с сохранением ограниченного "периметрального присутствия" на переходный период.

5) Масштабная помощь и восстановление инфраструктуры под надзором ООН и стран-гарантов.

6) Требование больше не наносить удары по целям в Катаре и фиксация роли Дохи как посредника.

7) Формулируется путь к палестинской государственности при выполнении этапов по управлению и развитию.

В публикации отдельно упомянуто о заявленной недавно позиции Белого дома: Израиль не должен аннексировать Западный берег (Иудею и Самарию).

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщал подробности плана "урегулирования в секторе Газы", предложенного администрацией Трампа. Отмечалось, что план состоит из 21 пункта и не содержит четко определенных сроков.

По версии "АльХадат", план предусматривает:

1) немедленное прекращение боевых действий в секторе Газы в обмен на освобождение всех заложников в течение 48 часов, а также освобождение от 100 до 200 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам,

2) предложение об амнистии для ХАМАСа в обмен на вывод его формирований из сектора Газы и сдачу оружия – изъятие оружия у ХАМАСа будет осуществляться арабскими международными силами в течение определенного периода времени,

3) незамедлительное и неограниченное поступление гуманитарной помощи – эта миссия будет возложена на ООН и международные организации,

4) деятельность "Гуманитарного фонда Газы" будет прекращена,

5) поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из всего сектора Газы, вплоть до полного вывода в соответствии с установленным графиком, а также создание безопасных коридоров для жителей сектора,

6) восстановление Газы будет осуществлено в течение 5 лет с помощью международной коалиции,

7) будет создана палестинская служба безопасности, которая сможет контролировать ситуацию под арабским международным надзором,

8) создание Палестинского комитета для управления делами сектора со стороны Палестинской администрации,

9) временное управление сектором будет осуществляться арабским международным органом,

10) обязательство США "не допустить аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан".

Позже сообщалось, что арабские страны внесли коррективы в "план Трампа".