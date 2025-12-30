Американские спонсоры отказываются помогать ешивам, выступающим против ЦАХАЛа

Группа спонсоров и еврейских бизнесменов в США сообщила, что прекращает перечислять пожертвования религиозным учебным заведениям в Израиле, руководство которых публично высказывается против ЦАХАЛа.

Речь идет об организованной инициативе, в рамках которой будет создана "Коалиция по изучению Торы и безопасности" ("Коалицият ле-Талмуд Тора ве-Битахон"), сообщает "Исраэль а-Йом": участники этой коалиции обязуются жертвовать средства только тем учреждениям, которые не порочат ЦАХАЛ.

В заявлении от имени новой организации указывается, что безопасность Государства Израиль стала критически важным вопросом для евреев диаспоры: "события по всему миру указывают на то, что будущее нашего народа все теснее связано с Землей Израиля, что безопасность евреев диаспоры зависит непосредственно от мощи еврейского государства, его способности к сдерживанию и его реагированию на угрозы".

Члены Коалиции выразили свою полную поддержку ЦАХАЛу, при этом они подчеркнули, что не намерены оставлять ультрарелигиозный сектор: "наша поддержка ешивам, колелям и знатокам Торы останется полной, но она не может сосуществовать одновременно с поддержкой учреждений, чья публичная позиция наносит ущерб тем, кто защищает евреев".

При этом представители организации подчеркивают, что у Коалиции нет какой-либо позиции по вопросу призыва "харедим" в ЦАХАЛ, и она не занимает какую-либо из сторон в нынешнем дискурсе. Речь идет исключительно о легитимности (и нелегитимности) публичного противодействия ЦАХАЛу.