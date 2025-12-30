x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 15:04
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Американские спонсоры отказываются помогать ешивам, выступающим против ЦАХАЛа

Призыв ультраортодоксов
Религия
Благотворительность
время публикации: 30 декабря 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 14:08
Американские спонсоры отказываются помогать ешивам, выступающим против ЦАХАЛа
Chaim Goldberg/Flash90

Группа спонсоров и еврейских бизнесменов в США сообщила, что прекращает перечислять пожертвования религиозным учебным заведениям в Израиле, руководство которых публично высказывается против ЦАХАЛа.

Речь идет об организованной инициативе, в рамках которой будет создана "Коалиция по изучению Торы и безопасности" ("Коалицият ле-Талмуд Тора ве-Битахон"), сообщает "Исраэль а-Йом": участники этой коалиции обязуются жертвовать средства только тем учреждениям, которые не порочат ЦАХАЛ.

В заявлении от имени новой организации указывается, что безопасность Государства Израиль стала критически важным вопросом для евреев диаспоры: "события по всему миру указывают на то, что будущее нашего народа все теснее связано с Землей Израиля, что безопасность евреев диаспоры зависит непосредственно от мощи еврейского государства, его способности к сдерживанию и его реагированию на угрозы".

Члены Коалиции выразили свою полную поддержку ЦАХАЛу, при этом они подчеркнули, что не намерены оставлять ультрарелигиозный сектор: "наша поддержка ешивам, колелям и знатокам Торы останется полной, но она не может сосуществовать одновременно с поддержкой учреждений, чья публичная позиция наносит ущерб тем, кто защищает евреев".

При этом представители организации подчеркивают, что у Коалиции нет какой-либо позиции по вопросу призыва "харедим" в ЦАХАЛ, и она не занимает какую-либо из сторон в нынешнем дискурсе. Речь идет исключительно о легитимности (и нелегитимности) публичного противодействия ЦАХАЛу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 декабря 2025

WSJ: посол США в Израиле игнорирует раскол внутри MAGA из-за поддержки Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 декабря 2025

Раввины требуют не агитировать религиозных девушек служить в ЦАХАЛе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 декабря 2025

Отмена реформистского гиюра "будет катастрофой". Интервью с раввином Биньямином Миничем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Закон об определении термина "еврей" в отрыве от ЗоВ будет поднят на голосование