Песков: удар по резиденции Путина был направлен и против Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области была направлена не только против Путина, но и президента США Дональда Трампа и его миротворческих усилий.

"Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта", – сказал он.

"Президенты сохраняют доверительный характер диалога, продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", – добавил он.

Напомним, что президент Украины Зеленский назвал утверждения российской стороны "фейком". По его словам, Москва выдумала эту историю для продолжения ударов по Украине, и, в частности, по Киеву, а также для того, чтобы сорвать переговоры о прекращении войны.

С комментарием выступил и президент Трамп, "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил американский лидер.