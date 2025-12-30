x
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
последняя новость: 11:59
30 декабря 2025
Мир

Песков: удар по резиденции Путина был направлен и против Трампа

Украина
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 30 декабря 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 12:04
Песков: удар по резиденции Путина был направлен и против Трампа
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области была направлена не только против Путина, но и президента США Дональда Трампа и его миротворческих усилий.

"Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта", – сказал он.

"Президенты сохраняют доверительный характер диалога, продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", – добавил он.

Напомним, что президент Украины Зеленский назвал утверждения российской стороны "фейком". По его словам, Москва выдумала эту историю для продолжения ударов по Украине, и, в частности, по Киеву, а также для того, чтобы сорвать переговоры о прекращении войны.

С комментарием выступил и президент Трамп, "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил американский лидер.

Мир
