Операция в Венесуэле была подготовлена ЦРУ: агенты действовали в стране с августа

Представитель ЦРУ в ходе специального брифинга в субботу сообщил, что благодаря собранной агентством информации и благодаря тщательной подготовке операции в Венесуэле подразделению Delta Force армии США удалось беспрепятственно захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он отметил, что небольшая группа ЦРУ тайно работала в Венесуэле с августа, собирая сведения о привычках и распорядке дня Мадуро. Им удалось предоставить "сведения исключительной важности".

По словам представителя ЦРУ, специальная подготовительная группа работала в течение нескольких месяцев, регулярно проводя встречи и телефонные разговоры с заместителем главы аппарата Белого дома Стивеном Миллером, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны, гендиректором ЦРУ и иногда с президентом Дональдом Трампом.