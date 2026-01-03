x
03 января 2026
Операция в Венесуэле была подготовлена ЦРУ: агенты действовали в стране с августа

время публикации: 03 января 2026 г., 21:54 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 22:02
Операция в Венесуэле была подготовлена ЦРУ: агенты действовали в стране с августа
AP Photo/Carolyn Kaster, File

Представитель ЦРУ в ходе специального брифинга в субботу сообщил, что благодаря собранной агентством информации и благодаря тщательной подготовке операции в Венесуэле подразделению Delta Force армии США удалось беспрепятственно захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он отметил, что небольшая группа ЦРУ тайно работала в Венесуэле с августа, собирая сведения о привычках и распорядке дня Мадуро. Им удалось предоставить "сведения исключительной важности".

По словам представителя ЦРУ, специальная подготовительная группа работала в течение нескольких месяцев, регулярно проводя встречи и телефонные разговоры с заместителем главы аппарата Белого дома Стивеном Миллером, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны, гендиректором ЦРУ и иногда с президентом Дональдом Трампом.

