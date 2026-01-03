Нетаниягу поздравил Трампа с успехом операции в Венесуэле
время публикации: 03 января 2026 г., 20:19 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 20:30
Глава правительства Биньямин Нетаниягу поприветствовал американскую военную операцию в Венесуэле. В официальном аккаунте израильского премьера в социальной сети X он написал: "Поздравляю, президент Дональд Трамп, за ваше смелое и историческое лидерское решение во имя свободы и справедливости".
Нетаниягу поприветствовал "решительную позицию" Трампа и "блестящие действия ваших храбрых солдат".
Ссылки по теме