Президент Колумбии: "Газа – столица сопротивления в мире и город красоты"
время публикации: 03 ноября 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 06:28
Президент Колумбии Густаво Петро назвал Газу "столицей мирового сопротивления", призвав положить конец страданиям палестинцев.
"Газа – столица сопротивления в мире и город красоты", – сказал Петро.
Это заявление прозвучало в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
Густаво Петро последовательно критикует действия Израиля в Газе. Ранее он заявлял о "геноциде" в отношении жителей Газы и разорвал дипломатические отношения с Израилем.