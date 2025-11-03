x
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
03 ноября 2025
Мир

Президент Колумбии: "Газа – столица сопротивления в мире и город красоты"

Газа
Интервью
Колумбия
время публикации: 03 ноября 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 06:28
Президент Колумбии: "Газа – столица сопротивления в мире и город красоты"
AP Photo/ Fernando Vergara

Президент Колумбии Густаво Петро назвал Газу "столицей мирового сопротивления", призвав положить конец страданиям палестинцев.

"Газа – столица сопротивления в мире и город красоты", – сказал Петро.

Это заявление прозвучало в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

Густаво Петро последовательно критикует действия Израиля в Газе. Ранее он заявлял о "геноциде" в отношении жителей Газы и разорвал дипломатические отношения с Израилем.

Мир
