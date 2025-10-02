Стармер созвал экстренное заседание кабинета: "Мы сделаем все, чтобы защитить еврейскую общину"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после теракта в Манчестере прервал участие в проходившем в Копенгагене саммите Европейского политического сообщества и экстренно вернулся в страну.

Глава правительства заявил, что возмущен преступлением. "Тот факт, что это произошло в Йом-Кипур, самый священный день еврейского календаря, делает это еще более ужасающим", – сказал он, добавив, что его мысли с семьями всех, кто пострадал.

Стармер, созвавший экстренное заседание кабинета, сообщил, что для защиты синагог направлены дополнительные силы. "Мы сделаем все, чтобы защитить еврейскую общину страны", – добавил он.

В заявлении, опубликованном королем Карлом Третьим, говорится, что и монарх, и его супруга королева Камилла потрясены и огорчены атакой, особенно в столь значительный для еврейской общины день: "Наши помыслы и молитвы с пострадавшими в этом чудовищном инциденте. Мы также благодарим экстренные службы за оперативные действия".

2 октября, в Йом Кипур, самый святой день еврейского календаря, в Манчестере было совершено нападение на синагогу. Как сообщают британские СМИ, автомобиль въехал в толпу возле Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue. В результате нападения два человека погибли, еще четверо пострадали.