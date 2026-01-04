"Кан": среди опознанных жертв пожара в Кран-Монтане две еврейские девушки

По данным новостной службы израильской медиакорпорации "Кан", среди жертв пожара в швейцарском Кран-Монтане две сестры: 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст. Диана – самая юная жертва трагедии. Девочки были членами еврейской общины Лозанны. При этом радиостанция отмечает, что пока не установлено, имели ли Алисия и Диана гражданство Израиля.

Среди погибших в пожаре граждане Швейцарии, Франции, Турции, Румынии, Италии. В общей сложности идентифицированы тела 24 из 47 погибших.

Среди пропавших без вести числится 15-летняя израильтянка Шарлот Нидхэм, у которой также есть британское и французское гражданство. Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером.

Начато расследование в отношении администраторов бара Le Constellation. Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. На данном этапе они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи, стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной. По последним данным, погибли 47 человек, 119 пострадали.