Число жертв аварии фуникулера в Лиссабоне выросло до 17, десятки пострадавших

Число жертв крушения исторического фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне увеличилось до 17: двое пострадавших скончались в больнице, сообщила глава городской службы гражданской защиты Маргарида Кашту Мартинш.

Более 20 пострадавших были госпитализированы, некоторые из них в тяжелом состоянии, сообщают AP и Reuters.

Среди погибших и пострадавших есть иностранцы. Но пока опубликовано имя только одного погибшего – это Андре Маркеш, тормозной мастер вагона.

Авария произошла вечером 3 сентября. Причиной аварии стал обрыв кабеля, из-за чего один из вагонов сошел с рельсов, перевернулся и врезался в здание. В вагоне находились около 40 пассажиров.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил глубокие соболезнования семьям жертв, а мэр Лиссабона Карлос Моедаш назвал аварию "днем скорби" для города. Правительство объявило день национального траура, а городские власти – трехдневный муниципальный траур.

Продолжается расследование причин аварии.

Фуникулер Glória – популярная туристическая достопримечательность Лиссабона. Ежегодно он перевозит около трех миллионов человек. Длина пути 265 метров, а крутизна склона более 17%. Он соединяет площадь Рестаурадореш, расположенную в центре Лиссабона, с Принсипи Реал и смотровой площадкой São Pedro de Alcântara. Линия была открыта в 1885 году, а в 1915 году ее электрифицировали.