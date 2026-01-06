Стрельба около президентского дворца в Каракасе. Подробности
время публикации: 06 января 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 05:24
Вечером 5 января в центре Каракаса, в районе президентского дворца Мирафлорес, была слышна стрельба.
По данным агентства EFE, стреляли очередями в окрестностях дворца.
Источники, на которые ссылается AFP, утверждают, что стрельба началась примерно около 20:00 по местному времени: над дворцом якобы появились неопознанные дроны, и силы безопасности открыли огонь. Эпизод продолжался около минуты. Близкий к властям источник заявил, что "ситуация под контролем".
Данных о пострадавших или ущербе нет.
Телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо из Белого дома передал, что США непричастны к стрельбе у президентского дворца в Каракасе.
