x
06 января 2026
|
последняя новость: 06:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 06:02
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба около президентского дворца в Каракасе. Подробности

Венесуэла
США
время публикации: 06 января 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 05:24
Стрельба около президентского дворца в Каракасе. Подробности
AP Photo/Matias Delacroix

Вечером 5 января в центре Каракаса, в районе президентского дворца Мирафлорес, была слышна стрельба.

По данным агентства EFE, стреляли очередями в окрестностях дворца.

Источники, на которые ссылается AFP, утверждают, что стрельба началась примерно около 20:00 по местному времени: над дворцом якобы появились неопознанные дроны, и силы безопасности открыли огонь. Эпизод продолжался около минуты. Близкий к властям источник заявил, что "ситуация под контролем".

Данных о пострадавших или ущербе нет.

Телеканал NBC со ссылкой на официальное лицо из Белого дома передал, что США непричастны к стрельбе у президентского дворца в Каракасе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

"Я не виновен": Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк в наручниках: ему огласят обвинение в наркотерроризме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Новое руководство Венесуэлы призвало США к сотрудничеству
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2026

Трамп угрожает новому руководству Венесуэлы: США берут управление на себя