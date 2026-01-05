Установлены личности всех пострадавших при пожаре в Швейцарии

Швейцарская полиция сообщила, что установлены личности всех 116 человек, которые пострадали в новогоднюю ночь в результате пожара баре Le Constellation в Кран-Монтане. 83 из них остаются госпитализированными.

"Первоначально мы сообщали о 119 пострадавших. На самом деле, три человека, поступившие в приемный покой в ту ночь, были ошибочно связаны с этим событием", – отмечается в заявлении полиции кантона Вале.

Среди пострадавших 68 швейцарцев, 21 гражданин Франции, десять итальянцев, четыре серба, два поляка, граждане Бельгии, Португалии, Чехии, Австралии, Боснии-Герцеговины, Демократической республики Конго. Полиция не публикует их имена, уважая право на частную жизнь.

Ранее сообщалось, что завершена идентификации 40 погибших. Среди них – 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев, а также граждане Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Известно, что погибли еврейские сестры из Швейцарии – 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст, а также 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо французского, есть и израильское гражданство.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной.

Власти начали расследование в отношении администраторов бара. Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. Они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.