Переговоры в Каире: без Виткоффа, Кушнера и Дермера, но с тяжелой охраной для ХАМАСа

В понедельник в Каире начнутся косвенные переговоры между Израилем и ХАМАСом – однако в них не ожидается (по крайней мере, на первом этапе) присутствие ключевых фигур, американских посланников Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера и израильского министра по стратегическим делам Рона Дермера. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает новостная служба "Кан".

По словам информированных источников, Виткофф, Кушнер и Рон Дермер прибудут на переговоры "в зависимости от дальнейшего развития событий". Это свидетельствует о том, что переговоры находятся на промежуточной стадии, и о переходе к конкретным этапам пока речь не идет.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в настоящее время идут технические консультации, и американская делегация прибудет в Каир, когда "90% деталей будут уже согласованы". При этом он подчеркнул, что США не позволят, чтобы этот процесс затянулся "слишком надолго".

Между тем, катарское издание "Аль-Араби" аль-Джадид" сообщает, что египетские власти организовали беспрецедентный уровень обеспечения безопасности делегации ХАМАСа под руководством Халиля аль-Хайи, которая прибыла в Каир на переговоры.

Египетские службы безопасности ввели строгие меры безопасности в отношении делегации ХАМАСа и мест ее пребывания, впервые обеспечивается усиленное сопровождение охраны, вдоль маршрута и в местах встреч в Каире задействованы системы радиоподавления. Эти меры безопасности связаны с израильским ударом по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе (Катар), осуществленным несколько недель назад.

Биньямин Нетаниягу даже извинился под давлением Дональда Трампа перед эмиром Катара за попытку ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе и пообещал более не нарушать суверенитет Катара. Однако про Египет упоминаний не было.