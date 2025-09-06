x
06 сентября 2025
Мир

Зеленский отклонил предложение приехать в Москву: "Путин может приехать в Киев"

Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 06 сентября 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:03
Зеленский отклонил предложение приехать в Москву: "Путин может приехать в Киев"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News снова отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров о мирном урегулировании.

"Он может приехать в Киев", – сказал Зеленский. "Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам, атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста", – добавил президент Украины.

3 сентября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот приедет в Москву. Одновременно Путин усомнился в легитимности украинского лидера.

"Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал – да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" – сказал Путин.

