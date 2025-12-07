В Нью-Йорке проводится встреча представителей Израиля, Катара и США

По инициативе США в воскресенье, 7 декабря, в Нью-Йорке проходит встреча представителей Израиля и Катара, призванная улучшить отношения между странами. Об этом сообщила новостная служба N12 со ссылкой на два источника, знакомых с подробностями.

В сообщении отмечается, что это первая встреча между странами на подобном уровне после подписания соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, она проводится на фоне подготовки администрации Трампа к публикации подробностей второго этапа соглашения.

По словам источников, на этой встрече США представляет Стив Виткофф, Израиль – глава "Мосада" Давид Барнеа.