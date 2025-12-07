В Нью-Йорке проводится встреча представителей Израиля, Катара и США
время публикации: 07 декабря 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 21:17
По инициативе США в воскресенье, 7 декабря, в Нью-Йорке проходит встреча представителей Израиля и Катара, призванная улучшить отношения между странами. Об этом сообщила новостная служба N12 со ссылкой на два источника, знакомых с подробностями.
В сообщении отмечается, что это первая встреча между странами на подобном уровне после подписания соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, она проводится на фоне подготовки администрации Трампа к публикации подробностей второго этапа соглашения.
По словам источников, на этой встрече США представляет Стив Виткофф, Израиль – глава "Мосада" Давид Барнеа.
Ссылки по теме