07 декабря 2025
В Нью-Йорке проводится встреча представителей Израиля, Катара и США

время публикации: 07 декабря 2025 г., 21:17
По инициативе США в воскресенье, 7 декабря, в Нью-Йорке проходит встреча представителей Израиля и Катара, призванная улучшить отношения между странами. Об этом сообщила новостная служба N12 со ссылкой на два источника, знакомых с подробностями.

В сообщении отмечается, что это первая встреча между странами на подобном уровне после подписания соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, она проводится на фоне подготовки администрации Трампа к публикации подробностей второго этапа соглашения.

По словам источников, на этой встрече США представляет Стив Виткофф, Израиль – глава "Мосада" Давид Барнеа.

