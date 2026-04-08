x
08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава ЦПК: "Российские космонавты в ближайшие 50 лет отправятся на Марс"

Россия
Космос
время публикации: 08 апреля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 20:53
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Глава Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко накануне 65-й годовщины первого полета человека в космос рассказал о задачах, стоящих перед отраслью.

Он заявил, что Россия налаживает развитие технологий для миссий в дальний космос, и пилотируемая миссия на Марс может быть осуществлена в течение следующих 50 лет. "Требуется создать необходимые для длительного путешествия к Марсу системы жизнеобеспечения и радиационной защиты, а также разработать новые двигательные установки", – отметил Кононенко.

Рекордсмен мира по суммарному пребыванию на орбите выразил уверенность, что радиация больше не будет помехой для дальних путешествий в космосе. По его словам, созданные в России современные защитные покрытия более эффективны, чем классический алюминий, и позволят решить эту проблему.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
