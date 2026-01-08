Сенатор Грэм: Трамп одобрил законопроект о новых санкциях на российскую нефть

Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линди Грэм рассказал, что президент США Дональд Трамп дал согласие на принятие нового закона о санкциях против России, продвигаемого на двухпартийной основе.

"Мы провели с Трампом очень продуктивную встречу по разным вопросам, и он дал зеленый свет законопроекту о санкциях против России, над которым мы работаем уже несколько месяцев. Закон позволит президенту наказывать страны, покупающие дешевую российскую нефть. Он очень своевременный – ведь Украина пошла на уступки ради мира", – написал политик в социальных сетях.

"Это создаст мощный рычаг давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые получат стимул, чтобы отказаться от дешевой российской нефти, которая обеспечивает средствами Россию, ведущую войну в Украине", – добавил Грэм, отметив, что голосование по законопроекту может состояться уже на следующей недели, и он ожидает поддержки обеих партий.

Американская администрация не скрывает недовольства, тем, что Россия не готова пойти на уступки для реализации модифицированного плана по урегулированию в Украине. С Россией был тесно связан захваченный американцами президент Венесуэлы Николас Мадуро. 7 января США задержали танкер "теневого флота", шедший под флагом России.