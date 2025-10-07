x
07 октября 2025
Ближний Восток

Глава правительства Катара примет участие в переговорах в Шарм аш-Шейхе

Турция
Катар
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 октября 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 20:36
AP PHOTO/ Vahid Salemi

По информации агентства Reuters, в среду, 8 октября, к переговорам в Шарм аш-Шейхе присоединится премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани.

Ранее турецкие и египетские СМИ сообщили, что в Шарм аш-Шейх в среду прилетит глава национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер вылетели в Египет.

Канцелярия премьер-министра Израиля ранее сообщала, что министр по стратегическим делам Рон Дермер присоединится к израильской переговорной группе в Шарм аш-Шейхе в среду, 8 октября.

