x
09 апреля 2026
Мир

Умер Джим Уиттакер – первый американец, покоривший Эверест

время публикации: 09 апреля 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 05:43
AP Photo/Jeff Chiu

В США на 98-м году жизни умер альпинист Джим Уиттакер, в 1963 году ставший первым американцем, поднявшимся на вершину Эвереста. Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление семьи, Уиттакер умер 7 апреля в своем доме в Порт-Таунсенде, штат Вашингтон.

Уиттакер совершил восхождение на Эверест 1 мая 1963 года вместе с шерпой Навангом Гомбу и после этого стал в США одной из самых известных фигур в мире альпинизма. AP отмечает, что именно его экспедиция во многом вернула американцам интерес к покорению вершин, а сам Уиттакер после возвращения оказался на обложках ведущих журналов.

В последующие десятилетия Уиттакер возглавлял ряд экспедиций, в том числе международное восхождение на Эверест в 1990 году с участием альпинистов из США, СССР и Китая, которое задумывалось как символ сотрудничества и доброй воли. Помимо этого, он был первым штатным сотрудником сети товаров для активного отдыха REI, а позднее стал ее президентом и генеральным директором.

Семья Уиттакера подчеркивает, что он активно выступал за охрану природы и участвовал в инициативах, приведших к созданию национальных парков Норт-Каскейдс и Редвуд. AP также напоминает, что Уиттакер был близким другом Роберта Кеннеди и на протяжении всей жизни оставался сторонником мира, считая, что природа способна объединять людей.

