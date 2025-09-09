Семьи заложников встретились в Вашингтоне с представителями Катара
время публикации: 09 сентября 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 20:12
По данным новостной службы "Кан", после того, как стало известно об ударе Израиля в Дохе, семьи заложников встретились в Вашингтоне с высокопоставленными катарскими чиновниками.
Кроме того, из своих источников "Кан" стало известно, что в последние дни семьи других заложников посетили Доху, где встретились с премьер-министром Катара.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025