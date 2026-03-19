Сервис "Социальная поддержка на расстоянии" открыт для всех пожилых граждан

Бесплатный цифровой сервис, предназначенный для уменьшения чувства одиночества и оказания поддержки, предложит лекции, когнитивные упражнения, встречи для общения и занятия физкультурой через смарт-телевизор, компьютер и мобильные устройства.

На фоне чрезвычайной ситуации в сфере безопасности управление по делам пожилых граждан министерства благосостояния и социального обеспечения открывает сервис "Социальная поддержка на расстоянии" для всех пожилых граждан Израиля.

Сервис, который в обычное время предназначен для подписчиков и, в основном, для маломобильных граждан, теперь будет доступен всем бесплатно и без обязательств, чтобы предоставить социальную и общественную поддержку во время войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис "Социальная поддержка на расстоянии" позволяет пожилым гражданам, не выходя из дома, участвовать в широком спектре мероприятий: интерактивные встречи под руководством профессиональных ведущих, лекции, выступления, тренировки мозга, занятия физкультурой и беседы для эмоциональной поддержки.

Сервис доступен на иврите и русском языке и легко подключается через приложения на смарт-телевизорах, планшетах, компьютерах и смартфонах.

Ярив Ман, заместитель генерального директора и глава управления по делам пожилых граждан Министерства благосостояния и социального обеспечения, пояснил: "Мы открываем сервис "Социальная поддержка на расстоянии" для всех пожилых граждан Израиля, чтобы помочь им лучше справляться с чрезвычайной ситуацией. Сервис позволит пожилым людям находить моменты отдыха, досуга и активности, не выходя из дома, благодаря разнообразным встречам, занятиям и человеческому общению, которое происходит дистанционно. В периоды войны и чрезвычайных ситуаций, когда многие пожилые люди подолгу остаются дома и чувство одиночества может усиливаться, сервис помогает сохранять привычную жизнь, укреплять чувство принадлежности и общности, а также предоставляет важную социальную и эмоциональную поддержку".

Услуга предоставляется по всей стране двумя операторами в зависимости от региона проживания:

В районе Иерусалима, на севере (от Хадеры и севернее) и на юге: сервис предоставляется компанией "Юнипер" (Uniper)

Техническая поддержка и регистрация: *3682 или 079-5199699

Онлайн-регистрация: https://did.li/mifgashim-free-trial

В районе Тель-Авива и центра (от Хадеры до Гедеры, включая Гуш-Дан, Шарон и Самарию): сервис предоставляется компанией "Бе-шива бриа" (встречи для третьего возраста).

Техническая поддержка и регистрация: *6299 или 03-5250717

Онлайн-регистрация: https://did.li/mifgashim-free-trial.

Обратите внимание, что для первого входа в сервис требуется предварительная регистрация. Пожилые граждане и их семьи, заинтересованные в дополнительной информации, могут также обратиться в колл-центр Министерства социального обеспечения по телефону 118.