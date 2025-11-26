x
Израиль

Третий случай самоубийства подростка за последние полтора месяца

время публикации: 26 ноября 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 22:39
Третий случай самоубийства подростка за последние полтора месяца
Flash90. Фото: М.Шай

Врачи больницы "Меир" констатировали смерть подростка, доставленного в критическом состоянии из Герцлии. Как сообщает радиостанция "Кан Бет", юноша сбросился с восьмого этажа. По словам друзей подростка, он пользовался уважением у сверстников.

Это третий случай самоубийства подростка за последние полтора месяца. На прошлой неделе в Рош а-Айне покончила с собой 16-летняя девушка. 19 октября в Ноф а-Галиле выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже 14-летний мальчик.

