x
11 января 2026
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 09:37
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Главный раввинат Израиля закрывает единственную школу шхиты, цены на кошерное мясо растут

Цены
Кашрут
продукты питания
время публикации: 11 января 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:23
Главный раввинат Израиля закрывает единственную школу шхиты, цены на кошерное мясо растут
Michael Giladi/Flash90

Главный раввинат Израиля решил закрыть единственную действующую школу шхиты, предназначенную для подготовки команд ритуального забоя (в первую очередь для зарубежной шхиты, обеспечивающей импорт кошерного мяса). Об этом пишет The Marker, отмечая, что изначально школа создавалась как инструмент для снижения "стоимости кашрута" и, как следствие, цен на мясо.

Решение о закрытии обсуждается на фоне сообщений о резком росте оплаты труда в этой сфере и дефиците кадров: по данным "Глобс", в последние годы число шохетов (и ключевых специалистов в командах шхиты за рубежом) сокращается, а высокие расходы импортеров затем перекладываются на конечного покупателя через цену в магазине.

Ранее раввинат заявлял о необходимости укреплять кадровый резерв и публиковал обращения о наборах кадров для усиления системы зарубежной шхиты, поскольку значительная доля кошерного мяса на израильском рынке – импортная. На этом фоне закрытие школы выглядит, как минимум, противоречивым шагом, так как без подготовки новых специалистов будет сложнее расширять конкуренцию и добиваться снижения розничных цен на кошерное мясо.

На фоне роста цен на кошерное мясо многие русскоязычные израильтяне, не соблюдающие еврейские традиции, предпочитают закупать мясные продукты в некошерных сетях, где цены существенно ниже.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 января 2026

БАГАЦ дал главному раввинату 45 дней, чтобы определиться с кошерностью импорта курятины
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 июля 2025

БАГАЦ просят обязать главный раввинат установить процедуру импорта кошерной птицы
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 27 мая 2025

Импортер кошерного мяса из Уругвая подал иск против Главного раввината
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 09 февраля 2025

Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал письмо о серьезном кризисе в системе кашрута