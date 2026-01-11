Главный раввинат Израиля закрывает единственную школу шхиты, цены на кошерное мясо растут

Главный раввинат Израиля решил закрыть единственную действующую школу шхиты, предназначенную для подготовки команд ритуального забоя (в первую очередь для зарубежной шхиты, обеспечивающей импорт кошерного мяса). Об этом пишет The Marker, отмечая, что изначально школа создавалась как инструмент для снижения "стоимости кашрута" и, как следствие, цен на мясо.

Решение о закрытии обсуждается на фоне сообщений о резком росте оплаты труда в этой сфере и дефиците кадров: по данным "Глобс", в последние годы число шохетов (и ключевых специалистов в командах шхиты за рубежом) сокращается, а высокие расходы импортеров затем перекладываются на конечного покупателя через цену в магазине.

Ранее раввинат заявлял о необходимости укреплять кадровый резерв и публиковал обращения о наборах кадров для усиления системы зарубежной шхиты, поскольку значительная доля кошерного мяса на израильском рынке – импортная. На этом фоне закрытие школы выглядит, как минимум, противоречивым шагом, так как без подготовки новых специалистов будет сложнее расширять конкуренцию и добиваться снижения розничных цен на кошерное мясо.

На фоне роста цен на кошерное мясо многие русскоязычные израильтяне, не соблюдающие еврейские традиции, предпочитают закупать мясные продукты в некошерных сетях, где цены существенно ниже.